Трамп пригрозив Росії у разі відмови від перемир’я

Президент США висловив сподівання, що Москва погодиться на припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп повідомив про поїздку американської делегації до Росії для переговорів щодо припинення бойових дій в Україні. При цьому він пригрозив фінансовими санкціями у разі відмови Кремля.

Про це американський президент говорив, приймаючи прем’єр-міністра Ірландії в Білому домі, передає Sky News.

За словами Трампа, США отримали “декілька позитивних повідомлень” після вчорашньої пропозиції щодо припинення вогню на переговорах з Україною в Саудівській Аравії.

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"Сподіваюся, ми зможемо досягти припинення вогню", - сказав він журналістам, додавши, що "тепер це залежить від Росії".

Президент США також повідомив про поїздку американської делегації до Росії.

При цьому Трамп зробив застереження для Кремля, сказавши, що "є речі, які можна зробити у фінансовому сенсі, які будуть дуже поганими для Росії".

Раніше Дональд Трамп заявив, що угода з Росією про припинення вогню в Україні на 75% залежить від Путіна.

Нагадаємо, що на переговорах у Саудівській Аравії Україна погодилася на негайне 30-денне припинення вогню.

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