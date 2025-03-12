Трамп пригрозил России в случае отказа от перемирия

Президент США выразил надежду, что Москва согласится на прекращение огня.

Президент США Дональд Трамп сообщил о поездке американской делегации в Россию для переговоров по прекращению боевых действий в Украине. При этом он пригрозил финансовыми санкциями в случае отказа Кремля.

Об этом американский президент говорил, принимая премьер-министра Ирландии в Белом доме, передает Sky News.

По словам Трампа, США получили "несколько положительных сообщений" после вчерашнего предложения по прекращению огня на переговорах с Украиной в Саудовской Аравии.

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"Надеюсь, мы сможем добиться прекращения огня", — сказал он журналистам, добавив, что "теперь это зависит от России".

Президент США также сообщил о поездке американской делегации в Россию.

При этом Трамп сделал предупреждение для Кремля, сказав, что "есть вещи, которые можно сделать в финансовом смысле, которые будут очень плохими для России".

Ранее Дональд Трамп заявил, что соглашение с Россией о прекращении огня в Украине на 75% зависит от Путина.

Напомним, что на переговорах в Саудовской Аравии Украина согласилась на немедленное 30-дневное прекращение огня.

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