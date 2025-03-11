Благодаря Трампу произошел прорыв по Украине, это важно – Рютте

Он повторил, что прежде чем можно будет говорить о миротворческой миссии, следует достичь мирного соглашения.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что, параллельно с мирными переговорами, необходимо работать над гарантиями безопасности для Украины.

Об этом он сказал во вторник на пресс-конференции во время рабочего визита в Косово, передает Interfax.

По его словам, прежде чем можно будет говорить о миротворческой миссии, следует достичь мирного соглашения, и именно это подчеркивает президент США Дональд Трамп.

"Сначала мирное соглашение, а затем его поддержка", — объяснил Рютте.

Он также отметил важность инициативы Франции и Великобритании по поводу предстоящей миротворческой миссии, которая может включать европейские войска в Украине или другие механизмы обеспечения безопасности.

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Отдельно генсек НАТО подчеркнул роль Трампа в продвижении переговорного процесса.

"Я действительно хочу отметить, что благодаря ему произошел прорыв в переговорах между Украиной и Россией. Это важно", — подчеркнул он.

Напомним, существует негативный и положительный сценарии для Украины от мирных усилий президента США Дональда Трампа по урегулированию войны.