Трамп намерен снова пригласить Зеленского в Вашингтон

Президент США Дональд Трампа заявил, что после переговоров с Украиной, которые состоялись во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии, он пригласит Зеленского вернуться в Белый дом для заключения сделки о полезных ископаемых.

Об этом пишет Reuters.

Трамп также сообщил, что США скоро обсудят с Россией прекращение огня, и он надеется, что Кремль согласится.

"Позже, сегодня или завтра мы собираемся встретиться с Россией", — заявил президент США.

Напомним, Зеленский по итогам переговоров делегаций Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии подтвердил готовность Украины к 30-дневному прекращению огня по всей линии фронта. По его словам, "тишина заработает", как только россияне согласятся.

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