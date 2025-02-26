Время выращивать петунии: как и когда это делать

Петуния – один из самых любимых цветов садоводов. Она радует своим цветением с начала лета и до первых заморозков. Вырастить кустовую петунию дома – не сложно, но есть определенные нюансы, которых следует придерживаться.

Если вы хотите украсить свой сад или даже заняться продажей цветов как сезонным заработком, на странице fermerka.ua поделились интересной информацией, которая может вам пригодиться.

Когда сеять петунию

Лучшее время для посева петунии – с конца февраля по начало марта. Это позволит получить крепкую и здоровую рассаду, которая зацветет уже в мае. Для этого вам понадобится обычный ящик, в который нужно насыпать торфяной субстрат с уровнем pH 5,5-6, толщиной 5-7 см.

Как правильно сеять

Перед тем как размещать семена, на дно ящика следует положить пленку с дырочками для дренажа. Затем полить субстрат теплой водой и сделать неглубокие ряды на расстоянии 5-6 см друг от друга. Почему не стоит использовать кассеты? Они занимают много места, особенно если вы выращиваете петунии в домашних условиях.

Семена петунии очень мелкие, поэтому его удобно высевать с помощью влажной зубочистки или спички. Выкладывайте семена на расстоянии 2-3 мм, не присыпая торфом, поскольку они нуждаются в свете для прорастания. В каждом ряду можно высеять до 100 семян. После этого осторожно увлажните каждую ряд с помощью пульверизатора и накройте пленкой.

Температурный режим и уход за ростками

Для прорастания семян необходима температура +25°C. Уже через 4-5 дней появятся первые ростки. После этого важно регулярно увлажнять почву, но не переливать. Как только ростки прорастут, пленку необходимо снять, ведь ее наличие может вызвать их вытягивание.

Свет играет решающую роль в формировании крепкой рассады. Используйте LED-лампы на 8 Вт или фитолампы, разместите их на расстоянии 15-20 см от растений. Освещение должно быть постоянным – и днем и ночью, особенно на первых этапах роста. Если у вас есть хорошо освещенный подоконник, сеянцы можно выставлять на него в дневное время.

Пересадка рассады

Как только ростки окрепнут, их нужно перенести в большие емкости. Лучший вариант – пластиковые стаканчики объемом 500 мл, поскольку у них корневая система будет чувствовать себя комфортно. Через две недели после пересадки можно начинать подкормку. Оптимальный вариант – удобрение с формулой 20-20-20, содержащее азот, фосфор и калий в равных долях.

Советы

Петуния – неприхотливый цветок, но для его успешного выращивания следует соблюдать несколько правил:

Поливать нужно умеренно, не допускать переувлажнения.

Для пышного цветения важно прищипывать верхушки растений.

Петуния любит солнце, поэтому во время посадки в открытую почву выбирайте хорошо освещенные места.

Многие садоводы успешно выращивают петунии дома и получают хорошие результаты. Почему бы не попробовать и вам, ведь это отличный способ украсить свой сад или подоконник.

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