Россияне планируют зайти в Сумскую область – Безуглая

По мнению нардепки, Покровск россиянам "уже не по зубам", поэтому они переключились на Курщину.
Украинские войска покидают Курщину, а российские оккупанты планируют зайти в Сумскую область.
Об этом заявила народная депутат Марьяна Безугла.
В отступлении нардепка обвиняет лично главкома ВСУ Александра Сырского.
По ее мнению, после того, как генерал Драпатый стабилизировал фронт на Харьковщине и возле Покровска, Кремлю пришлось срочно искать новые "победы".
"Приближается 9 мая, и им (россиянам – Ред.) нужно демонстрировать победы. Покровск им уже не по зубам, поэтому они переключились на Курщину. Они прекрасно знают все слабости Сырского, изучили его наизусть и сейчас успешно добивают его личные инициативы. Далее россияне планируют зайти в Сумскую область", – пишет Безуглая.
По ее мнению, если бы президент Зеленский уволил Александра Сырского с должности главка ВСУ "хотя бы осенью", а генералу Драпатому дали возможность руководить всеми фронтами, "ситуация была бы совсем другой".
Ранее журналист Юрий Бутусов рассказал, что бои идут на окраине Суджи.
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