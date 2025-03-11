Россияне планируют зайти в Сумскую область – Безуглая

По мнению нардепки, Покровск россиянам "уже не по зубам", поэтому они переключились на Курщину.

Украинские войска покидают Курщину, а российские оккупанты планируют зайти в Сумскую область.

Об этом заявила народная депутат Марьяна Безугла.

В отступлении нардепка обвиняет лично главкома ВСУ Александра Сырского.

По ее мнению, после того, как генерал Драпатый стабилизировал фронт на Харьковщине и возле Покровска, Кремлю пришлось срочно искать новые "победы".

"Приближается 9 мая, и им (россиянам – Ред.) нужно демонстрировать победы. Покровск им уже не по зубам, поэтому они переключились на Курщину. Они прекрасно знают все слабости Сырского, изучили его наизусть и сейчас успешно добивают его личные инициативы. Далее россияне планируют зайти в Сумскую область", – пишет Безуглая.

По ее мнению, если бы президент Зеленский уволил Александра Сырского с должности главка ВСУ "хотя бы осенью", а генералу Драпатому дали возможность руководить всеми фронтами, "ситуация была бы совсем другой".

Ранее журналист Юрий Бутусов рассказал, что бои идут на окраине Суджи.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.