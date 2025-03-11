Останутся ли ВСУ в Курской области: военный эксперт объяснил ситуацию

Украинские военные силы могут выйти с территории Курской области РФ, однако ситуация там чрезвычайно сложная и ключевым фактором остается наличие ресурсов.

Об этом заявил военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Radio NV.

"Украинская армия пришла на территорию Курской области не навсегда. Наша задача заключалась в отвлечении вражеских сил, и сейчас там задействовано около 60 тысяч российских военных. Кроме того, враг понес огромные потери, поскольку постоянно контратаковал на этих позициях”, – отметил он.

По его словам, потери противника составляют по меньшей мере 38 тысяч раненых и убитых российских военных, а также не менее 4 тысяч потерь среди северокорейских военнослужащих.

"Я уверен, что эти цифры сейчас значительно выше, ведь они были озвучены еще месяц назад, а боевые действия продолжаются", — подчеркнул Селезнев.

Он также отметил, что враг использует свое преимущество в оптоволоконных дронах и контролирует ключевую логистическую магистраль, соединяющую Сумы с Суджей.

“Фактор ресурсов является определяющим в этом противостоянии. Если нашим военным не хватает необходимого обеспечения, позитивных новостей ждать не стоит”, – объяснил эксперт.

Напомним, российские военные активизировались в Курской области. Там в течение нескольких дней оккупанты сумели достичь определенных успехов в продвижении.

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