Росіяни планують зайти в Сумську область – Безугла

На думку нардепки, Покровськ росіянам "уже не по зубах", тож вони переключилися на Курщину.
Українські війська покидають Курщині, а російські окупанти планують зайти в Сумську область.
Про це заявила народна депутатка Мар'яна Безугла.
У відступі нардепка звинувачує особисто головкома ЗСУ Олександра Сирського.
На її думку, після того, як генерал Драпатий стабілізував фронт на Харківщині та біля Покровська, Кремлю довелося термінового шукати нові "перемоги".
"Наближається 9 травня, і їм (росіянам – Ред.) потрібно демонструвати перемоги. Покровськ їм уже не по зубах, тож вони переключилися на Курщину. Вони чудово знають всі слабкості Сирського, вивчили його напам’ять і зараз успішно добивають його особисті ініціативи. Далі росіяни планують зайти в Сумську область", – пише Безугла.
На її думку, якби президент Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головкома ЗСУ "хоча б восени", а генералові Драпатому дали можливість керувати всіма фронтами, "ситуація була б зовсім іншою".
Раніше журналіст Юрій Бутусов розповів, що бої йдуть на околиці Суджі.
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