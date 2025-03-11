Росіяни планують зайти в Сумську область – Безугла

На думку нардепки, Покровськ росіянам "уже не по зубах", тож вони переключилися на Курщину.

Українські війська покидають Курщині, а російські окупанти планують зайти в Сумську область.

Про це заявила народна депутатка Мар'яна Безугла.

У відступі нардепка звинувачує особисто головкома ЗСУ Олександра Сирського.

На її думку, після того, як генерал Драпатий стабілізував фронт на Харківщині та біля Покровська, Кремлю довелося термінового шукати нові "перемоги".

"Наближається 9 травня, і їм (росіянам – Ред.) потрібно демонструвати перемоги. Покровськ їм уже не по зубах, тож вони переключилися на Курщину. Вони чудово знають всі слабкості Сирського, вивчили його напам’ять і зараз успішно добивають його особисті ініціативи. Далі росіяни планують зайти в Сумську область", – пише Безугла.

На її думку, якби президент Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головкома ЗСУ "хоча б восени", а генералові Драпатому дали можливість керувати всіма фронтами, "ситуація була б зовсім іншою".

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