РФ продовжує тиск на Курщині: DeepState про чергові просування ворога

За інформацією каналу, противник закріплюється та підтягує свої сили в східну частину міста Суджа.

Російські окупанти продовжують тиск на Курщині, маючи чергові просування.

Про це пише аналітичний проєкт DeepState.

За інформацією каналу, найбільша активність ворога наразі фіксується на сход, де росіяни мали просування в районі Мирного (поблизу Суджі) та хутора Зозулівка біля Козачої Локні.

Хутір Зозулівка

Селище Мирний

Також противник закріплюється та підтягує свої сили в східну частину міста Суджа. Сили Оборони займають відповідні рубежі для стримування тиску росіян, щоб стабілізувати ситуацію, але дається це вкрай важко, зазначають у DeepState.

"На правому фланзі в районі Гуєво, вдалося трохи зупинити натиск орди північнокорейський військ, які виконують всю важку роботу за московитів. Чи на довго – покаже час", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що увага росіян на лівому фланзі Курського угрупування зосереджена здовж кордону з Сумщиною по відтинку Журавка-Новеньке. Противник активно намагається лізти на українське прикордонне село Басівку. Своєю чергою Сили Оборони намагаються зупинити ці спроби, здійснюючи ураження по накопиченню та спробам руху ворога.

Гуєво і Басівка на карті

Раніше журналіст Юрій Бутусов розповів, що бої йдуть на околиці Суджі.

Вчора, 10 березня, головком ЗСУ Олександр Сирський запевнив, що загрози оточення наших підрозділів в Курській області немає.

За інформацією Інституту вивчення війни (ISW), російські війська готуються до наступу на Суджу.

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