Чи є загроза оточення українських сил на Курщині: Сирський відповів

Сирський запевняє, що наразі загрози оточення наших підрозділів в Курській області немає.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський сьогодні працював в операційній зоні угруповання військ "Курськ". Він запевнив, що ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю РФ перебуває під контролем Сил оборони України.

Слова головкома Сирського передає пресслужба Генштабу ЗСУ.

"Низки населених пунктів на лінії кордону, назви яких фігурують у реляціях російських пропагандистів, уже фактично не існує – вони зруйновані вогневим впливом агресора", – каже головком ЗСУ.

Сирський запевняє, що, незважаючи на залучення до наступальних дій значної кількості російських військ, посилених північнокорейською піхотою, РФ зазнає значних втрат у живій силі і техніці. Тільки в районі Плєхового за чотири дні боїв ворог втратив фактично батальйон піхоти, стверджує генерал.

За словами головкома ЗСУ, окремі ДРГ та малі піхотні групи противника, що намагаються проникати на територію України, знищуються вогневими засобами українських військ завдяки завчасно створеній системі оборони.

"На місці ухвалив рішення щодо посилення нашого угруповання необхідними силами та засобами, зокрема РЕБом та безпілотною складовою. Наразі загрози оточення наших підрозділів в Курській області немає. Підрозділи здійснюють вчасні заходи щодо маневру на вигідні рубежі оборони", – запевняє Олександр Сирський.

Карта підконтрольної Україні території частини Курської області / Фото: Deepstatemap

Раніше повідомлялося, що на Курщині ворог знову масово використовує солдатів з КНДР.

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