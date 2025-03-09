Наступ РФ у Курській області: Україна втратила ще два села – DeepState

Російські війська захопили села Мартинівку, Малу Локню та околиці в Курській області.

Про це аналітичний канал DeepState.

Карта підконтрольної Україні території частини Курської області

"На жаль, сьогодні багато кадрів з Курщини, де противник продовжує просуватися. Коментувати щось просто немає бажання. Головне зараз – це життя тих, хто виконує задачі до останнього", – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ворог окупував Лебедівку та просунувся в Черкаському Порічному на Курщині.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.