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Наступ РФ у Курській області: Україна втратила ще два села – DeepState

Наступ РФ у Курській області: Україна втратила ще два села – DeepState

Фото: ТСН.ua

Росіяни продовжують наступ на українські сили в Курській області

Російські війська захопили села Мартинівку, Малу Локню та околиці в Курській області.

Про це аналітичний канал DeepState.

Карта підконтрольної Україні території частини Курської області / ©
Карта підконтрольної Україні території частини Курської області

"На жаль, сьогодні багато кадрів з Курщини, де противник продовжує просуватися. Коментувати щось просто немає бажання. Головне зараз – це життя тих, хто виконує задачі до останнього", – йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що ворог окупував Лебедівку та просунувся в Черкаському Порічному на Курщині.

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