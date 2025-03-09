Наступ РФ у Курській області: Україна втратила ще два села – DeepState

Росіяни продовжують наступ на українські сили в Курській області
Російські війська захопили села Мартинівку, Малу Локню та околиці в Курській області.
Про це аналітичний канал DeepState.
"На жаль, сьогодні багато кадрів з Курщини, де противник продовжує просуватися. Коментувати щось просто немає бажання. Головне зараз – це життя тих, хто виконує задачі до останнього", – йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що ворог окупував Лебедівку та просунувся в Черкаському Порічному на Курщині.
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