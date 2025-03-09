Наступление РФ в Курской области: Украина потеряла еще два села – DeepState

Российские войска захватили села Мартыновку, Малую Локню и окрестности в Курской области.

Об этом аналитический канал DeepState.

Карта подконтрольной Украине территории части Курской области

"К сожалению, сегодня много кадров из Курщины, где противник продолжает продвигаться. Комментировать что-то просто нет желания. Главное сейчас – это жизнь тех, кто выполняет задачи до последнего", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что враг оккупировал Лебедевку и продвинулся в Черкасском Поречном на Курщине.

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