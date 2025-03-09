Човен, який викинуло на берег, несподівано став символом Нью-Джерсі

Власник човна не має коштів, щоб самостійно повернути вітрильник на воду.

На пляжі The Cove у місті Бригантін (штат Нью-Джерсі, США) вже близько двох місяців стоїть покинутий 34-футовий вітрильник Heavy Traffic, який приписаний до порту Брукліна. Судно стало справжньою місцевою визначною пам’яткою, привертаючи увагу як жителів міста, так і туристів, які роблять знімки на його фоні та активно поширюють їх у соцмережах.

Про це розповідає UPI.

Як з’ясувала місцева влада, власником човна є студент коледжу з Массачусетсу. За словами мера Бригантін Вінса Сери, молодий чоловік не має коштів, щоб самостійно повернути вітрильник на воду.

"Ми б дуже хотіли, щоб хтось допоміг йому забрати човен, щоб він міг залишити його собі", — заявив Сера в інтерв’ю місцевим медіа.

Поліція підтримує зв’язок із власником, однак якщо ситуація не вирішиться найближчим часом, місто може взяти судно під свою опіку. Капітан поліції Бригантін Стівен Ворд пояснив, що влада, найімовірніше, буде змушена залучити підрядників для переміщення вітрильника, що обійдеться приблизно в 20 000 доларів.

Покинутий човен став туристичною пам'яткою Бригантини.

Правоохоронці встановили, що Heavy Traffic був пришвартований у воді поблизу поста Берегової охорони в Абсеконській затоці, але через шторм чи сильну течію зірвався з місця і опинився на узбережжі.

Допоки човен залишається на пляжі, він продовжує привертати увагу мешканців та гостей міста, перетворюючись на незвичайний символ узбережжя Бригантини.

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