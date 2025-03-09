Виводить токсини та шлаки, лікує печінку й нирки: яка ще користь березового соку

Кому обов’язково треба пити цей цілющий еліксир: поради лікарів.

Березовий сік неодмінно треба пити усім, хто хоче підвищити імунітет і відновити свої сили. Саме тому його називають справжнім еліксиром життя, він підвищує опірність організму до багатьох захворювань. Розповідаємо, чим корисний березовий сік, а кому його вживати не варто.

Яка користь березового соку: що лікує

Березовий сік містить купу вітамінів, мінералів та цукрів. Він багатий на калій, кальцій, магній, залізо, марганець, натрій, ефірні олії, дубильні речовини та смоляні сполуки. Також містить велику частку вітаміну С і вітаміни групи В. До його складу входять мінеральні солі, амінокислоти, яблучна й лимонна кислота, полісахариди й фруктоза.

Зміцнює імунітет. Березовий сік підвищує опірність організму до хвороб, а також допомагає відновити сили хронічній втомі, після застуди й вірусних захворювань.

Березовий сік підвищує опірність організму до хвороб, а також допомагає відновити сили хронічній втомі, після застуди й вірусних захворювань. Тонізує. Якщо ви відчуваєте пригніченість, постійну втому, тоді вам треба пити березовий сік. Після прийому напою людина почувається бадьорою.

Якщо ви відчуваєте пригніченість, постійну втому, тоді вам треба пити березовий сік. Після прийому напою людина почувається бадьорою. Має протизапальні властивості. Медики радять вживати сік за високої температури, особливо коли є гостра інфекція, запалення чи респіраторні захворювання.

Медики радять вживати сік за високої температури, особливо коли є гостра інфекція, запалення чи респіраторні захворювання. Допомагає виводити токсини та шкідливі речовини. За регулярного вживання напою кишківник очищується від шлаків, а печінка й нирки – від токсинів.

За регулярного вживання напою кишківник очищується від шлаків, а печінка й нирки – від токсинів. Сечогінний ефект. Березовий сік працює як сечогінний засіб, також допомагає швидко та безпечно схуднути.

Кому не можна пити березовий сік

Сік неможна пити тим, хто має сечокам’яну хворобу, алергію на березовий пилок та індивідуальну нестерпність напою.

Медики наголошують, що сік не можна збирати біля магістралей, у промзонах великих міст, а також у всіх зонах з несприятливою екологією.

Читайте також:

Замість калорійних солодощів: з чим найкраще пити чай, щоб було смачно і не шкодило фігурі

Знайдено спосіб, як тримати вагу в нормі без дієт: про це варто знати усім, хто хоче схуднути