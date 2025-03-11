Випадіння волосся: як виявити справжню причину

У якому разі треба йти до трихолога.

Окрім тугих зачісок і фізіологічних змін, які спричиняє, наприклад, вагітність, причин випадіння волосся може бути декілька. Головне, виявити те, що саме вам заважає мати густе блискуче і здорове волосся.

Про це йдеться у виданні In Journal.

Волосся випадає? Ось декілька причин

Випадіння волосся є природним явищем. Кожна волосина має свій індивідуальний цикл росту, який триває від двох до чотирьох років, а після цього часу волосина випадає, а на її місці виростає нова. Втім, часто буває й так, що випадіння є доволі інтенсивним, а це вже має свої певні наслідки.

Кожна жінка хоча б раз у житті могла помітити посилене випадіння волосся, що призводить до порідіння і навіть залисин. Втрата волосся може відбутися через стрес, гормональний дисбаланс, дефіцит вітамінів тощо. Передусім проблема випадіння волосся потребує консультації із трихологом – лікарем, який займається діагностикою, лікуванням та профілактикою хвороб волосся. Ми ж надамо поширені причини.

Дефіцит вітамінів у організмі

Зазвичай, якщо ви помітили посилене випадіння волосся, йдеться про дефіцит вітаміну B12, біотину, фолієвої кислоти та рибофлавіну в організмі.

Перевантаження

Будь-який тип травми може призвести до посиленого випадіння волосся, проте не одразу, а через 3-5 місяців. Цей стан називається телогеновим випадіння.

Догляд

А точніше, його відсутність. Нерегулярне миття, очищення чи неякісне змиванням рідкого шампуню й кондиціонера призводить до витончення волосся. Ці фактори також призводять до лупи. Саме тому дуже важливо ретельно очищувати шкіру під час кожного миття, щоб видалити увесь накопичений бруд.

Нагадаємо і про поширені помилки в харчуванні після 50 років. Не пропустіть дев'ять важливих правил від експертів для здоров'я.

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