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РФ продолжает давление на Курщине: DeepState об очередных продвижениях врага

РФ продолжает давление на Курщине: DeepState об очередных продвижениях врага

Наступление РФ на Курщине / Фото: Deepstatemap

По информации канала, противник закрепляется и подтягивает свои силы в восточную часть города Суджа.

Российские оккупанты продолжают давление на Курщине, имея очередные продвижения.

Об этом пишет аналитический проект DeepState.

По информации канала, наибольшая активность врага фиксируется на восток, где россияне имели продвижение в районе Мирного (близ Суджи) и хутора Зозуловка возле Казачьей Локни.

Хутор Зозуловка / ©
Хутор Зозуловка
Поселок Мирный / ©
Поселок Мирный

Также противник закрепляется и подтягивает свои силы в восточную часть города Суджа. Силы Обороны занимают соответствующие рубежи для сдерживания давления россиян, чтобы стабилизировать ситуацию, но дается это очень тяжело, отмечают в DeepState.

"На правом фланге в районе Гуево, удалось немного остановить напор орды северокорейских войск, которые выполняют всю тяжелую работу при московитах. Надолго ли — покажет время", — говорится в сообщении.

Отмечается, что внимание россиян на левом фланге Курской группировки сосредоточено вдоль границы с Сумщиной по отрезку Журавка-Новенькое. Противник активно пытается лезть на украинское пограничное село Басовку. В свою очередь Силы Обороны пытаются остановить эти попытки, проводя поражения по накоплению и попыткам движения врага.

Гуево и Басовка на карте / ©
Гуево и Басовка на карте

Ранее журналист Юрий Бутусов рассказал, что бои идут на окраине Суджи.

Вчера, 10 марта, главком ВСУ Александр Сырский заверил, что угрозы оцепления наших подразделений в Курской области нет.

По информации Института изучения войны (ISW), российские войска готовятся к наступлению на Суджу.

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