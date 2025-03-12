Зеленский прокомментировал предстоящую встречу с Трампом

Украинский президент не подтвердил информацию о том, что его снова пригласили посетить Белый дом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любая встреча с президентом США Дональдом Трампом должна приносить положительный результат. При этом он не подтвердил приглашение американского лидера посетить Белый дом.

Об этом Зеленский сказал во время встречи с журналистами по итогам переговоров между американской и украинской делегациями в Саудовской Аравии.

"Я не слышал о приглашении. Я думаю, что любая наша встреча с президентом США должна заканчиваться положительным результатом для обеих сторон. И именно так мы должны подходить к любым нашим встречам", — подчеркнул украинский лидер.

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Владимир Зеленский отметил, что, учитывая "жизненную" реакцию в украинском и американском обществе, он надеется на положительный результат встречи с Дональдом Трампом.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Виткофф в эфире Fox News сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский направил письмо президенту США Дональду Трампу, в котором извинился за ситуацию, возникшую во время их встречи в Белом доме.

Напомним, агентство Reuters сообщило, что после переговоров с Украиной, состоявшихся во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии, президент США Дональд Трамп пригласит Зеленского вернуться в Белый дом для заключения соглашения о полезных ископаемых.

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