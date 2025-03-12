Зеленський прокоментував майбутню зустріч із Трампом

Український президент не підтвердив інформацію про те, що його знову запросили відвідати Білий дім.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-яка зустріч із президентом США Дональдом Трампом повинна приносити позитивний результат. При цьому він не підтвердив запрошення американського лідера відвідати Білий дім.

Про це Зеленський сказав під час зустрічі із журналістами за підсумками перемовини між американською та українською делегаціями у Саудівській Аравії.

"Я не чув щодо запрошення. Я думаю, що будь-яка наша зустріч з президентом США повинна закінчуватися позитивним результатом для обох сторін. І саме так ми повинні підходити до будь-яких наших зустрічей", - наголосив український лідер.

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Володимир Зеленський зазначив, що, з огляду на "життєву" реакцію в українському та американському суспільстві, він сподівається на позитивний результат зустрічі з Дональдом Трампом.

Раніше спецпосланець президента США Стівен Віткофф в ефірі Fox News повідомив, що президент України Володимир Зеленський надіслав листа президенту США Дональду Трампу, в якому перепросив за ситуацію, що виникла під час їхньої зустрічі в Білому домі.

Нагадаємо, агентство Reuters повідомило, що після переговорів з Україною, які відбулися у вівторок, 11 березня, у Саудівській Аравії, президент США Дональд Трамп запросить Зеленського повернутися до Білого дому для укладання угоди про корисні копалини.

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