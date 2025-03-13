Чего хочет администрация США сейчас: Климкин назвал цели

Среди прочего американская администрация очень хочет не только легализовать отношения с Кремлем, но и использовать их.

Нынешняя администрация США очень хочет быстрого начала разговоров с Россией, и чтобы прекращение огня наступило как можно быстрее. В то же время, у американцев нет идеального плана, как идти вперед.

Такое мнение экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказал в интервью bihus.info.

"Сегодняшняя американская администрация очень хочет, чтобы они (разговоры с Россией – ред.) начались в реальном времени и достаточно быстро. Они хотят, чтобы прекращение огня наступило как можно быстрее. Это их цель. Что будет дальше – они посмотрят. Есть ли у них такой идеальный план, как идти вперед? Очевидно, что нет", – считает дипломат.

В то же время он указал, что у американской администрации есть понимание, что прекращение огня – это первая цель, позволяющая, во-первых, продать это в качестве политической победы. Во-вторых, это позволяет перевести на Европу значительную часть ответственности – финансовой, в сфере безопасности.

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А еще, по мнению Климкина, администрация США стремится использовать свои отношения с Кремлем.

"А третья история – американская администрация очень хочет не только легализовать отношения с Кремлем, но и использовать их, поскольку она считает, что мир, который держался после Второй мировой, он не существует. То есть он, может, существует, но не имеет смысла. И все послевоенные институты, которые были, тоже не будут работать так, как они работали до этого времени", – объяснил экс-глава МИД.

К слову, издание CNN предполагает, что решение России по прекращению огня станет ключевым испытанием для отношений президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Если Кремль откажется, это может изменить политику президента США, ранее заявлявшего, что "все карты у России".