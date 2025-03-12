Білий дім: представник Трампа відвідає Москву цього тижня

Водночас, речниця Білого дому відмовилася повідомити, чи є в адміністрації Трампа будь-який механізм примусу на випадок, якщо Росія порушить перемир'я.
У Білому домі підтвердили, що радник США з національної безпеки Майк Волтц сьогодні спілкувався з російською стороною.
Про це заявила речниця Білого дому Каролін Левітт в ефірі телеканалу Fox News.
А спецпосланник Дональда Трампа Стів Віткофф незабаром відправиться до Москви.
"Наша команда активно працює. Спецпосланник Дональда Трампа Стів Віткофф цього тижня відвідає Москву для переговорів щодо припинення вогню в Україні", – сказала вона.
Також Левітт повідомила, що представники США "просто зараз їдуть до Росії".
Водночас, речниця Білого дому відмовилася повідомити, чи є в адміністрації Трампа будь-який механізм примусу на випадок, якщо Росія порушить запропоноване США припинення вогню з Україною.
"Ну, це, очевидно, грандіозне гіпотетичне питання, яке я не буду коментувати, тому що ми ще не досягли цього", – заявила Левітт.
Раніше в Офісі президента розповіли, що робитиме Україна, якщо Путін відмовиться від перемир'я.
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