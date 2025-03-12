В ОП розповіли, що передбачатиме 30-денне припинення вогню

У Зеленського пояснили, що йдеться про комплексне перемир'я, яке включатиме і затишшя на фронті, і відсутність повітряних ударів.

Тридцятиденне перемир'я, запропоноване США, передбачатиме не лише затишшя на фронті, але й відсутність повітряних атак.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, йдеться про так зване повне перемир'я.

"Найперше – про припинення обстрілів у повітрі будь-якими видами зброї – чи то балістичними й крилатими ракетами, чи то керованими авіабомбами, чи то БпЛА, включно з дронами дальнього радіуса дій. Тобто перший аспект – повне перемир'я у повітрі", – каже Жовква.

Другий аспект – це перемир'я на морі, яке передбачає розблокування транспортних морських шляхів і безпека судноплавства.

"Також учора погодили перемир'я на суходолі, включно з лінією зіткнення. Тобто це – комплексне перемир'я", – підсумував радник Єрмака.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо пояснив, як відстежуватимуть дотримання перемир’я в Україні.

Нагадаємо, що на переговорах у Саудівській Аравії Україна погодилася на негайне 30-денне припинення вогню.

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