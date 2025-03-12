В ОП рассказали, что будет предусматривать 30-дневное прекращение огня

У Зеленского объяснили, что речь идет о комплексном перемирии, которое будет включать и затишье на фронте, и отсутствие воздушных ударов.

Тридцатидневное перемирие, предложенное США, будет предусматривать не только затишье на фронте, но и отсутствие воздушных атак.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью "Укринформу".

По его словам, речь идет о так называемом полном перемирии.

"Прежде всего — о прекращении обстрелов в воздухе любыми видами оружия — то ли баллистическими и крылатыми ракетами, то ли управляемыми авиабомбами, то ли БпЛА, включая дроны дальнего радиуса действий. То есть первый аспект — полное перемирие в воздухе", — говорит Жовква.

Второй аспект – это перемирие на море, которое предполагает разблокирование транспортных морских путей и безопасность судоходства.

"Также вчера согласовали перемирие на суше, включая линию столкновения. То есть это — комплексное перемирие", — подытожил советник Ермака.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио объяснил, как будут отслеживать соблюдение перемирия в Украине.

Напомним, что на переговорах в Саудовской Аравии Украина согласилась на немедленное 30-дневное прекращение огня.

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