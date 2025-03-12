Рубио объяснил, как будут отслеживать соблюдение перемирия в Украине

Соблюдение за перемирием возможно благодаря большому количеству средств наблюдения, в том числе коммерческим спутникам.

Государственный секретарь США Марк Рубио заявил, что современные технологии значительно облегчают мониторинг любого прекращения огня в Украине.

Об этом он сказал в интервью The Guardian.

По его словам, контроль за соблюдением перемирия возможен благодаря большому количеству средств наблюдения, в частности, коммерческим спутникам.

"Скрыть удары беспилотников будет довольно тяжело. Трудно было бы скрыть ракетные удары, баллистические удары, артиллерию. Поэтому мы чувствуем, что это то, за чем можно наблюдать", – отметил Рубио.

Он также подчеркнул, что в случае согласования перемирия придется определить, кому обе стороны будут доверять контроль соблюдения условий соглашения. По его словам, практика мониторинга подобных конфликтов уже устоявшаяся, и он не считает ее реализацию сложной задачей.

Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что 12 марта Штаты "будут контактировать с россиянами" и надеются получить положительный ответ от РФ о прекращении огня.