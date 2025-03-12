Рубіо пояснив, як відстежуватимуть дотримання перемир’я в Україні

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що сучасні технології значно полегшують моніторинг будь-якого припинення вогню в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю The Guardian.

За його словами, контроль за дотриманням перемир’я можливий завдяки великій кількості засобів спостереження, зокрема комерційним супутникам.

"Приховати удари безпілотників буде досить важко. Важко було б приховати ракетні удари, балістичні удари, артилерію. Тож ми відчуваємо, що це те, за чим можна спостерігати", – зазначив Рубіо.

Він також підкреслив, що у разі погодження перемир’я доведеться визначити, кому обидві сторони довірятимуть контроль за дотриманням умов угоди. За його словами, практика моніторингу подібних конфліктів уже є усталеною, і він не вважає її реалізацію складним завданням.

Окрім того, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що 12 березня Штати "матимуть контакт із росіянами" та сподіваються отримати позитивну відповідь від РФ щодо припинення вогню.