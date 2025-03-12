Чи принесе перемир'я мир Україні: у CNN попередили про приховану загрозу

Хоча 30-денне припинення вогню виглядає позитивним кроком, CNN наголошує, що перемир’я є "найскладнішою і найущербнішою ідеєю" цього десятирічного конфлікту.

Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, погодиться на певну форму миру у війні проти України, щоб зберегти видимість співпраці з президентом США Дональдом Трампом. Водночас характер цього перемир’я може визначити подальший хід війни та майбутнє України.

Про це пише CNN.

"Це може бути не негайне припинення вогню, і він (Путін) може, як це вже робила Росія, вирішити відкласти його початок, щоб спершу досягти військових цілей, особливо в Курській області, де Україна близька до того, щоб бути викинутою з тієї частини Росії, яку вона утримувала із серпня", – зазначає видання.

Хоча 30-денне припинення вогню виглядає позитивним кроком, CNN наголошує, що перемир’я є "найскладнішою і найущербнішою ідеєю" цього десятирічного конфлікту.

Журналісти підкреслюють, що повне припинення вогню на всій лінії фронту на місяць є майже неможливим без провокацій або випадкових зіткнень.

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"Послужний список Москви має лежати в основі кожної оцінки того, як триватиме будь-який мир… Ми маємо ясно бачити цілі Кремля. Вони не будуть досягнуті заморожуванням лінії фронту. Путіну потрібна масштабніша перемога, щоб виправдати втрати на цьому шляху і задовольнити його перебільшене уявлення про загрозу, яку Захід тепер становить для нього", – йдеться у статті.

CNN також попереджає, що якщо перемир’я зірветься – швидше за все, через дії Росії – Трамп може звинуватити в цьому Україну, що призведе до чергової заморозки військової допомоги Києву. У такому разі Кремль отримає можливість розпочати новий інтенсивний наступ, використовуючи паузу для перегрупування сил та послаблення підтримки Заходу.

Раніше повідомлялося, що Держсекретар США Марк Рубіо про те, скільки часу має Кремль, щоб погодитися на припинення вогню.

Ми раніше інформували, що радник президента США Майк Волтц заявив про важливий перший крок у переговорах з Україною.