Європейська авіакомпанія планує відновити рейси з України: коли це станеться

Латвійська авіакомпанія AirBaltic планує повернутися в Україну, як тільки це стане можливим.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України за підсумками зустрічі представників авіаперевізника із заступником міністра Сергієм Деркачем Facebook.

Основною темою перемовин став поточний стан цивільної авіації України, питання підтримки та підготовки українських фахівців, а також детальний аналіз Оцінки ризиків — документа, що містить заходи для мінімізації загроз з метою часткового відкриття повітряного простору.

Повідомляється, що документ розробили наприкінці минулого року за участю Мінрозвитку, Украероруху та військових. Він визначає основні загрози при частковому відкритті повітряного простору та заходи для їх мінімізації. Наразі, за словами Деркача, документ обговорюється з авіакомпаніями та профільними регуляторами.

"Наразі наш пріоритет у сфері цивільної авіації – це збереження персоналу та придатності інфраструктури аеропортів, забезпечення стабільного функціонування аеронавігації. У той же час, безпека - це основне у питанні відкриття повітряного простору. Без створення безпекових умов відповідні рішення неможливі", - зазначив Деркач.

Перший віцепрезидент AirBaltic Томас Рамдал заявив, що компанія прагне відновити польоти з України, коли це стане безпечним. Він наголосив, що AirBaltic дотримається своїх планів. Після другого візиту до Києва підготовка до повернення триває, і компанія очікує на відновлення авіасполучення та підтримку української авіації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, в Україні можуть відкрити аеропорт під час війни. Однак є нюанси.

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