Европейская авиакомпания планирует возобновить рейсы из Украины: когда это произойдет

Латвийская авиакомпания AirBaltic планирует вернуться в Украину, как только это станет возможным.

Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины по итогам встречи представителей авиаперевозчика с замминистра Сергеем Деркачем Facebook.

Основной темой переговоров стало текущее состояние гражданской авиации Украины, вопросы поддержки и подготовки украинских специалистов, а также детальный анализ Оценки рисков — документ, содержащий меры по минимизации угроз с целью частичного открытия воздушного пространства.

Сообщается, что документ был разработан в конце прошлого года с участием Минразвития, Украинодвижения и военных. Он определяет основные угрозы при частичном открытии воздушного пространства и меры по их минимизации. По словам Деркача, документ обсуждается с авиакомпаниями и профильными регуляторами.

"В настоящее время наш приоритет в сфере гражданской авиации — это сохранение персонала и пригодности инфраструктуры аэропортов, обеспечение стабильного функционирования аэронавигации. В то же время, безопасность — это основное в вопросе открытия воздушного пространства. Без создания условий безопасности соответствующие решения невозможны", — отметил Деркач.

Первый вице-президент AirBaltic Томас Рамдал заявил, что компания стремится возобновить полеты из Украины, когда это станет безопасным. Он подчеркнул, что AirBaltic придерживается своих планов. После второго визита в Киев подготовка к возвращению продолжается, и компания ожидает возобновления авиасообщения и поддержки украинской авиации.

Напомним, ранее сообщалось, в Украине могут открыть аэропорт во время войны. Однако есть нюансы.

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