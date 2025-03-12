Страшна смерть бійця в тилу: водії намагаються уникнути покарання

Він вижив після тяжких поранень на війні, а загинув під колесами авто. Смертельна ДТП на Рівненщині. Військовослужбовця на пішохідному переході збило авто, а згодом переїхало ще одне. Про цю аварію, що сталася три тижні тому, ТСН розповідала.

Та нині дружина загиблого підозрює, що винуватці аварії можуть уникнути покарання. Чому кореспондентка ТСН Анна Махно дізнавалася.

Вікторія показує світлину, де чоловік разом із дітьми. Це військового Сергія Заболотського родина проводжала до військової частини. А вже невдовзі їм повідомили трагічну звістку.

“Мені подзвонив командир частини, сказав, що його збила машина”, – розповіла вдова Вікторія Заболотська.

Сергій Заболотський з дітьми / Скриншот із відео ТСН

35-річний військовий вижив після отриманих поранень на Запорізькому напрямку. А загинув у тилу. В той день він повертався зі служби.

Усе трапилося на цьому місці. Сергій з побратимом саме переходили дорогу, як раптом його збиває автівка, слідом наїжджає ще одна

“Пішохода з тяжкими травмами доставили до лікарні. Втім попри вжиті реанімаційні заходи, його життя врятувати не вдалося”, – речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька.



Це село на трасі Київ-Чоп. Кадри з місця аварії. Ось такий стан автомобіля, який збив військовослужбовця



Як усе трапилося, розповідає телефоном побратим Сергія, у цій кримінальній справі він свідок. Саме він з Сергієм тоді переходив дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Каже, навіть не зрозумів, звідки взялися автівки, так швидко вони їхали.

ДТП / Скриншот із відео ТСН

“Збив його мажор, який не зупинився навіть і близько. Ауді тормозив, його збив ягуар, з ягуара він влетів під колеса ауді”, – розповів чоловік.



Згодом свідки розповіли родині: Сергія витягали з-під легковика випадкові перехожі та інші водії. Кермувальник “Ягура”, твердять, з салону вийшов лише раз і повернувся всередину.

“Зі слів відомо, що він там вийшов подивився і навіть не допомагав піднімати ауді для того, щоб вийняти тіло чоловіка. На місце аварії поприїжджали їхні адвокати і він тоді втратив свідомість”, – каже Вікторія Заболотська.

Це трапилося 12-го лютого. Але досі жодного руху у справі, каже Вікторія. Боїться: винні у смерті її чоловіка можуть лишитися без покарання.

“Пройшов майже місяць з ДТП, і ніяких не підозр, нічого, всі живуть своїм життям”, – каже жінка.



Каже, їй дзвонила матір 28-річного водія “Ягуара” – того, що збив військового.

Водій Ягуара / Скриншот із відео ТСН

“Мати взагалі сказала, що він слабий, хворий. Так, як мати казала, що він якийсь інвалід. Виїде за кордон та й усе, поїде лікуватись. Багато хто говорить, що це дуже впливова родина, які мають гарні зв’язки”, – розповіла Вікторія Заболотська.



Зв’язувався із вдовою і 37-річний кермувальник Ауді, який вже другим наїхав на Сергія.

“Він подзвонив, він вибачився. Ауді мені сказав, я свою вину з себе не знімаю, але за все відповідати теж сам не хочу”, – каже жінка.



Від коментарів журналістам чоловік відмовився. А за адресою водія Ягуара ніхто не відчиняє. Навіть телефоном замість нього відповіла його матір.

“Ні-ні, він після лікарні, він потребує зараз лікування, оперативного втручання на серці в Києві”, – розповіла телефоном жінка.



У поліції зі свого боку запевняють, справу розслідують належним чином.

ДТП / Скриншот із відео ТСН

“За результатами огляду обидва водії були тверезі, слідчим проведено допити обох кермувальників”, – розповіла речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька.



“Для мене важливо, щоб було справедливо покарано убивць мого сина. Вони забрали в мене все, забрали єдиного сина, забрали в дітей батька”, – каже Галина Заболотська.



Попереду, кажуть у поліції, низка експертиз. Зокрема, мають з'ясувати, що саме спричинило смерть потерпілого, і яка швидкість була в обох машин. Винним загрожує вісім років за гратами.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СТРАШНА СМЕРТЬ БІЙЦЯ В ТИЛУ! ВОДІЇ НАМАГАЮТЬСЯ УНИКНУТИ ПОКАРАННЯ за ДТП! РІДНІ Б’ЮТЬ НА СПОЛОХ

Читайте також: