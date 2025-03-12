Страшная смерть бойца в тылу: водители пытаются избежать наказания

Он выжил после тяжелых ранений на войне, а погиб под колесами автомобиля. Смертельное ДТП в Ровенской области. Военнослужащего на пешеходном переходе сбило авто, а впоследствии переехало еще одно. Об этой аварии, произошедшей три недели назад, ТСН рассказывала.

Но жена погибшего подозревает, что виновники аварии могут избежать наказания. Почему корреспондентка ТСН Анна Махно узнавала.

Виктория показывает фотографию, где мужчина вместе с детьми. Это военного Сергея Заболотского семья провожала в воинскую часть. А вскоре им сообщили трагическое известие.

"Мне позвонил командир части, сказал, что его сбила машина", — рассказала вдова Виктория Заболотская.

Сергей Заболотский с детьми/Скриншот по видео ТСН

35-летний военный выжил после полученных ранений на Запорожском направлении. А погиб в тылу. В тот день он возвращался со службы.

Все произошло на этом месте. Сергей с побратимом как раз переходили дорогу, как вдруг его сбивает машина, следом наезжает еще одна.

"Пешехода с тяжелыми травмами доставили в больницу. Впрочем, несмотря на принятые реанимационные меры, его жизнь спасти не удалось”, – представитель полиции Ровенщины Мария Юстицкая.



Это село на трассе Киев-Чоп. Кадры с места аварии. Вот такое состояние автомобиля, которое сбило военнослужащего



Как все случилось, рассказывает по телефону побратим Сергея, по этому уголовному делу он свидетель. Именно он с Сергеем тогда переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Говорит, даже не понял, откуда взялись автомобили, так быстро они ехали.

ДТП/Скриншот по видео ТСН

“Сбил его мажор, который не остановился даже близко. Ауди тормозил, его сбил ягуар, из ягуара он влетел под колеса ауди”, – рассказал мужчина.



Впоследствии свидетели рассказали семье: Сергея вытаскивали из-под легковушки случайные прохожие и другие водители. Водитель "Ягура", утверждают, из салона вышел только раз и вернулся внутрь.

“По словам известно, что он там вышел посмотрел и даже не помогал поднимать ауди для того, чтобы вынуть тело мужчины. На место аварии приехали их адвокаты, и он тогда потерял сознание”, – говорит Виктория Заболотская.

Это случилось 12 февраля. Но пока никакого движения по делу, говорит Виктория. Боится: виновные в смерти мужа могут остаться без наказания.

"Прошел почти месяц по ДТП, и никаких не подозрений, ничего, все живут своей жизнью", — говорит женщина.



Говорит, ей звонила мать 28-летнего водителя "Ягуара" — сбившего военного.

Водитель Ягуара/Скриншот по видео ТСН

“Мать вообще сказала, что он слаб, болен. Да, как мать говорила, что он какой-то инвалид. Уедет за границу и все, поедет лечиться. Многие говорят, что это очень влиятельная семья, имеющая хорошие связи”, – рассказала Виктория Заболотская.



Связывался с вдовой и 37-летний водитель Audi, который уже вторым наехал на Сергея.

“Он позвонил, он извинился. Ауди мне сказал, я свою вину с себя не снимаю, но за все отвечать тоже сам не хочу”, – говорит женщина.



От комментариев журналистам мужчина отказался. А по адресу водителя Ягуара никто не открывает. Даже по телефону вместо него ответила его мать.

"Нет-нет, он после больницы, он нуждается сейчас в лечении, оперативном вмешательстве на сердце в Киеве", — рассказала по телефону женщина.



В полиции со своей стороны уверяют, что дело расследуют должным образом.

ДТП/Скриншот по видео ТСН

"По результатам осмотра оба водителя были трезвые, следователям проведены допросы обоих водителей", — рассказала представитель полиции Ровенщины Мария Юстицкая.



“Для меня важно, чтобы были справедливо наказаны убийцы моего сына. Они забрали у меня все, забрали единственного сына, забрали у детей отца", – говорит Галина Заболотская.



Впереди, говорят в полиции, ряд экспертиз. В частности, должны выяснить, что именно повлекло смерть потерпевшего, и какая скорость была у обеих машин. Виновным грозит восемь лет за решеткой.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: СТРАШНАЯ СМЕРТЬ БОЙЦА В ТИЛА! ВОДИТЕЛИ ПЫТАЮТСЯ ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА ДТП!

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