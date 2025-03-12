Зеленский провел технологическую ставку: что обсуждали

Украинцы показали в этой войне, как многое могут делать дроны для защиты позиций и сохранения жизни людей, показали, как важно постоянно развивать беспилотную составляющую.

Украинское производство дронов и постоянная их модернизация – это одна из ключевых частей системы сдерживания России, которая необходима для обеспечения безопасности Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал после Ставки 12 марта.

Увеличение возможности украинского оружия преодолевать российские РЭБ и противовоздушную оборону остается ключевым вопросом, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Провел сегодня Ставку – Технологическую Ставку. Прежде всего – относительно наших дронов и дальнобойных ударов украинских дронов… Многие технические детали успели обсудить сегодня. Ключевое – нужно увеличивать возможность нашего оружия преодолевать российские РЭБ и противовоздушную оборону", – отметил он.

По его словам, именно производство и постоянная модернизация дронов является одной из ключевых частей системы сдерживания России, которая необходима для обеспечения безопасности Украины долгосрочно.

"Также это будет наше международное преимущество – то, как мы сможем экспортировать безопасность после этой войны", – заявил президент.

Он добавил, что уже сейчас существует международный интерес к украинским разработкам, возможностям и технологическим производствам.

"Конечно, это будет нашим, в частности, экономическим преимуществом в отношениях с другими партнерами. Но после войны. Сейчас нам нужно значительно увеличивать эффективность применения украинского оружия, и все, что будет достигнуто для украинской безопасности сейчас, будет работать на Украине в течение лет и десятилетий", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко ответил, сможет ли Украина догнать Россию в производстве дронов.

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