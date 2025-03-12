Враг атакует Украину ударными беспилотниками: направления целей

Украину в ночь на 12 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.

"Шахеды" в Винницкой области — курсом на север.

"Шахеды" в Кировоградской области — курсом на западное направление и на север.

"Шахеды" в Сумской области — курсом на западное направление.

"Шахеды" на юге Черниговщины – курсом северо-западным, на Киевщину.

"Шахеды" на Киевщине – курсом западным на Киев, БпЛА в районе Белой Церкви.

"Шахеды" в Житомирской области — курсом на северо-западное направление.

"Шахеды" в Харьковской области — курсом на южное направление.

Ранее сообщалось, что Россия уже использует "Шахеды" со Starlink, камерами и SIM-картами.

Мы ранее информировали, что из-за атаки по Одессе власти призвали закрыть окна.

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