Враг атакует Украину ударными беспилотниками: направления целей

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 12 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.
- "Шахеды" в Винницкой области — курсом на север.
- "Шахеды" в Кировоградской области — курсом на западное направление и на север.
- "Шахеды" в Сумской области — курсом на западное направление.
- "Шахеды" на юге Черниговщины – курсом северо-западным, на Киевщину.
- "Шахеды" на Киевщине – курсом западным на Киев, БпЛА в районе Белой Церкви.
- "Шахеды" в Житомирской области — курсом на северо-западное направление.
- "Шахеды" в Харьковской области — курсом на южное направление.
Ранее сообщалось, что Россия уже использует "Шахеды" со Starlink, камерами и SIM-картами.
Мы ранее информировали, что из-за атаки по Одессе власти призвали закрыть окна.
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