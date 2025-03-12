Ворог атакує Україну ударними безпілотниками: напрямки цілей

Україну в ніч проти 12 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.

"Шахеди"на Вінниччині - курсом на північ.

"Шахеди"на Кіровоградщині - курсом на західний напрямок та на північ.

"Шахеди"на Сумщині - курсом на західний напрямок.

"Шахеди"на півдні Чернігівщини - курсом північно-західним, на Київщину.

"Шахеди" на Київщині - курсом західним на Київ, БпЛА в районі Білої Церкви.

"Шахеди"на Житомирщині - курсом на північно-західний напрямок.

"Шахеди"на Харківщині - курсом на південний напрямок.

Раніше повідомлялося, що Росія вже використовує "Шахеди" зі Starlink, камерами та SIM-картами.

Ми раніше інформували, що через атаку по Одесі влада закликала зачинити вікна.

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