Ворог атакує Україну ударними безпілотниками: напрямки цілей

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 12 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.
- "Шахеди"на Вінниччині - курсом на північ.
- "Шахеди"на Кіровоградщині - курсом на західний напрямок та на північ.
- "Шахеди"на Сумщині - курсом на західний напрямок.
- "Шахеди"на півдні Чернігівщини - курсом північно-західним, на Київщину.
- "Шахеди" на Київщині - курсом західним на Київ, БпЛА в районі Білої Церкви.
- "Шахеди"на Житомирщині - курсом на північно-західний напрямок.
- "Шахеди"на Харківщині - курсом на південний напрямок.
Раніше повідомлялося, що Росія вже використовує "Шахеди" зі Starlink, камерами та SIM-картами.
Ми раніше інформували, що через атаку по Одесі влада закликала зачинити вікна.
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