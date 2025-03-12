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Ворог атакує Україну ударними безпілотниками: напрямки цілей

Ворог атакує Україну ударними безпілотниками: напрямки цілей

Україна під атакою БпЛА / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Україну в ніч проти 12 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.

  • "Шахеди"на Вінниччині - курсом на  північ.
  • "Шахеди"на Кіровоградщині - курсом на західний напрямок та на північ.
  • "Шахеди"на Сумщині - курсом на  західний напрямок.
  • "Шахеди"на півдні Чернігівщини - курсом північно-західним, на Київщину.
  • "Шахеди" на Київщині - курсом західним на Київ, БпЛА в районі Білої Церкви.
  • "Шахеди"на Житомирщині - курсом на  північно-західний напрямок.
  • "Шахеди"на Харківщині - курсом на  південний напрямок.

Раніше повідомлялося, що Росія вже використовує "Шахеди" зі Starlink, камерами та SIM-картами.

Ми раніше інформували, що через атаку по Одесі влада закликала зачинити вікна.

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