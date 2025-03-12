Зеленський провів технологічну Ставку: що обговорювали

Українці показали в цій війні, як багато можуть робити дрони для захисту позицій та збереження життя людей, показали, як важливо постійно розвивати безпілотну складову.

Українське виробництво дронів і постійна їхня модернізація – це одна з ключових частин системи стримування Росії, яка потрібна для гарантування безпеки України довгостроково

Про це президент України Володимир Зеленський сказав після Ставки 12 березня.

Збільшення можливості української зброї долати російські РЕБ та протиповітряну оборону лишається ключовим питанням, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Провів сьогодні Ставку – Технологічну Ставку. Передусім – щодо наших дронів і далекобійних ударів українських дронів… Багато технічних деталей встигли обговорити сьогодні. Ключове – треба збільшувати можливість нашої зброї долати російські РЕБ та протиповітряну оборону", – зазначив він.

За його словами, саме виробництво та постійна модернізація дронів є однією з ключових частин системи стримування Росії, яка потрібна для гарантування безпеки України довгостроково.

"Також це буде наша міжнародна перевага – те, як ми зможемо експортувати безпеку після цієї війни", – заявив президент.

Він додав, що вже зараз існує міжнародний інтерес до українських розробок, можливостей та технологічних виробництв.

"Звісно, це буде нашою, зокрема, економічною перевагою у відносинах із іншими партнерами. Але після війни. Зараз нам потрібно значно збільшувати ефективність застосування української зброї, і все, що буде досягнуто для української безпеки зараз, працюватиме на Україну протягом років і десятиліть", – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше командир 429-го окремого полку безпілотних систем “Ахіллес” Юрій Федоренко відповів, чи зможе Україна наздогнати Росію у виробництві дронів.

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