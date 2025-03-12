Белый дом: представитель Трампа посетит Москву на этой неделе

В то же время, представитель Белого дома отказалась сообщить, есть ли у администрации Трампа какой-либо механизм принуждения на случай, если Россия нарушит перемирие.

В Белом доме подтвердили, что советник США по национальной безопасности Майк Уолтц сегодня общался с российской стороной.

Об этом заявила представитель Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News.

А спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф вскоре отправится в Москву.

"Наша команда активно работает. Спецпосланник Дональда Трампа Стив Виткофф на этой неделе посетит Москву для переговоров по прекращению огня в Украине", – сказала она.

Также Левитт сообщила, что представители США "просто сейчас уезжают в Россию".

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В то же время, представитель Белого дома отказалась сообщить, есть ли у администрации Трампа какой-либо механизм принуждения на случай, если Россия нарушит предложенное США прекращение огня с Украиной.

"Ну, это, очевидно, грандиозный гипотетический вопрос, который я не буду комментировать, потому что мы еще не добились этого", – заявила Левитт.

Ранее в Офисе президента рассказали, что будет делать Украина, если Путин откажется от перемирия.

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