Что будет делать Украина, если Путин откажется от перемирия: в ОП ответили

У Зеленского заявляют, что в случае отказа России Украина будет координировать позиции с американской стороной.

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква рассказал, что будет делать Украина, если Россия откажется от предложенного Штатами перемирия и продолжит боевые действия.

Об этом советник Андрея Ермака сказал в интервью "Укринформу".

По его словам, если Россия откажется, "значит покажет всему миру подлинную свою сущность".

Жолква говорит, что в таком случае Украина будет координировать позиции с американской стороной.

"Сейчас очень важно, что США мгновенно сняли паузу на военную помощь и на обмен разведывательной информацией. Все – это уже сделанный шаг. Поэтому, если российская сторона не готова к миру, значит Украина и США в дальнейшем координируют свои позиции – возможно, меняют тактику, возможно, делают какие-то другие ходы", – заявил он.

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По словам представителя ОП, украинская и американская стороны работают совместно с выработкой следующей тактики и стратегии. В ближайшее время будут формироваться соответствующие делегации двумя сторонами.

"Они будут говорить и о технических аспектах возможного перемирия. К сожалению, не могу сейчас раскрывать детали. Но если оно не произойдет – речь пойдет о других аспектах и изменениях нашей общей позиции", – подытожил Игорь Жовква.

Напомним, Игорь Жовква рассказал, что будет предусматривать 30-дневное прекращение огня.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио объяснил, как будут отслеживать соблюдение перемирия в Украине.

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