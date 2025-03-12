Ученые удивили исследованием о цвете кожи древних европейцев

Генетическая основа светлой кожи, по предположению ученых, появилась в Швеции, но еще недавно, по историческим меркам, это было редким явлением.

Большинство древних европейцев имели темную кожу, волосы и глаза в относительно недавнее время – в железный век, который продолжался в Европе примерно 3000 лет назад.

Об этом свидетельствует исследование ученых из Университета Феррари (Италия) под руководством Сильвии Гиротто, сообщает Live Science.

Ученые обнаружили, что гены, вызывающие более светлую кожу, волосы и глаза, начали появляться у ранних европейцев только около 14 000 лет назад. Но это были спорадические особенности Homo sapiens, прибывшие в Европу из Африки между 50 000 и 60 000 лет назад.

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Более светлая кожа могла быть эволюционным преимуществом для европейцев, поскольку она позволяла людям синтезировать больше витамина D — необходимого для здоровья костей, зубов и мышц — при слабом солнечном свете в Европе.

Гиротто и его коллеги проанализировали 348 образцов древней ДНК из археологических памятников в 34 странах Западной Европы и Азии.

Новое исследование показало, что частота людей с темной кожей была еще высокой в некоторых частях Европы вплоть до медного века, который начался примерно 5000 лет назад в Европе, а в некоторых регионах темная кожа сохранялась даже позже.

Генетическая основа светлой кожи, по предположению ученых, появилась в Швеции примерно в то же время, что и светлые глаза, но поначалу это было относительно редким явлением.

По словам Сильвии Гиротто, для исследователей было сюрпризом узнать, что некоторые европейцы унаследовали гены более темной пигментации вплоть до железного века, который был относительно недавним в генетическом плане.

Напомним, команда ученых из США обнаружила причину, почему женщины живут дольше мужчин, и это может быть связано с одним специфическим геном, оживляющим женский мозг.

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