Учені здивували дослідженням про колір шкіри давніх європейців

Генетична основа світлої шкіри, за припущенням вчених, з’явилася в Швеції, але ще недавно, за історичними мірками, це було рідкісним явищем.

Більшість давніх європейців мали темну шкіру, волосся та очі у відносно недавній час - у залізну добу, яка тривала в Європі приблизно 3000 років тому.

Про це свідчить дослідження науковців з Університету Феррари (Італія) під керівництвом Сільвії Гіротто, повідомляє Live Science.

Вчені виявили, що гени, які викликають світлішу шкіру, волосся та очі, почали з’являтися у ранніх європейців лише близько 14 000 років тому. Але це були спорадичні особливості у Homo sapiens, які прибули до Європи із Африки між 50 000 і 60 000 років тому.

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Світліша шкіра могла бути еволюційною перевагою для європейців, оскільки вона дозволяла людям синтезувати більше вітаміну D — необхідного для здоров’я кісток, зубів і м’язів — за слабкого сонячного світла в Європі.

Гіротто та її колеги проаналізували 348 зразків стародавньої ДНК з археологічних пам’яток у 34 країнах Західної Європи та Азії.

Нове дослідження показало, що частота людей із темною шкірою була все ще високою в деяких частинах Європи аж до мідного віку, який почався приблизно 5000 років тому в Європі, а в деяких регіонах темна шкіра зберігалася навіть пізніше.

Генетична основа світлої шкіри, за припущенням вчених, з’явилася в Швеції приблизно в той же час, що й світлі очі, але спочатку це було відносно рідкісним явищем.

За словами Сільвії Гіротто, для дослідників було сюрпризом дізнатися, що деякі європейці успадкували гени темнішої пігментації аж до залізного віку, який був відносно недавнім у генетичному плані.

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