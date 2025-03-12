Вчені визначили вік, коли мозок починає занепадати: як цьому запобігти

З віком нейрони втрачають здатність ефективно використовувати глюкозу як джерело енергії, що спричиняє порушення їхньої роботи.

Науковці з Університету Стоуні Брук у США встановили, що процеси дегенерації мозку стають помітними вже у 44 роки, а найбільшого прискорення набувають у 67 років. Дослідження базується на аналізі сканування мозку та тестах, проведених на 19 300 людях.

Про це розповідає Science Alert.

З віком нейрони втрачають здатність ефективно використовувати глюкозу як джерело енергії, що спричиняє порушення їхньої роботи. Вчені виявили, що ключову роль у цьому процесі відіграє інсулінорезистентність, тобто зниження чутливості клітин мозку до інсуліну.

Найшвидші темпи старіння мозку спостерігаються у 67 років, але цікаво, що після 90 років цей процес дещо сповільнюється.

"Розуміння того, коли саме і як прискорюється старіння мозку, дає нам стратегічні часові точки для втручання", — пояснює нейробіологиня Ліліан Мухіка-Пароді. Вона зазначає, що на середньому етапі життя нейрони ще залишаються життєздатними, тож є можливість запобігти незворотним змінам.

Команда вчених перевірила свою гіпотезу на групі зі 101 людини, яким давали кетонові добавки, що покращують чутливість клітин мозку до інсуліну та зменшують метаболічний стрес.

Результати показали, що в людей середнього віку (40-59 років) після прийому цих добавок стабілізувалися процеси деградації мозку. Це підтверджує, що раннє втручання може допомогти зберегти когнітивні функції.

"Ми потенційно можемо ідентифікувати людей із групи ризику за допомогою нейрометаболічних маркерів і втрутитися під час цього критичного вікна", — додає нейробіолог Ботонд Антал.

Таким чином, дослідження вказує на можливість ранньої профілактики вікових змін у мозку, що може мати значний вплив на якість життя людей у майбутньому.