У Північній Кореї побудували секретну ядерну базу – ЗМІ

Супутникові знімки показали, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин замаскував свій новий пусковий комплекс для ядерних ракет під приватне поле для гольфу. Новий комплекс збудували посеред лісу на південь від Пхеньяну, на місці колишнього зимового палацу Кім Чен Ына, знесеного минулого року.

Про це пише Daily Mail.

"На перший погляд, комплекс схожий на приватне поле для гольфу, але, за словами інсайдерів, більш уважний розгляд виявляє докази того, що це місце використовується, щоб приховати секретні північнокорейські пускові установки та ракети", — йдеться в публікації.

Аналіз із використанням зображень в інфрачервоному діапазоні в ході будівництва показує, що поля для гольфу були побудовані на бетонній основі в червні, а потім покриті тонким шаром ґрунту. Експерти з Інституту Міддлсбері заявили, що рівні майданчики з бетонними основами є ідеальними стартовими майданчиками для балістичних ракет великої дальності.

Нагадаємо, на початку березня стало відомо, що Північна Корея будує атомний підводний човен, який може бути оснащений стратегічними керованими ракетами з ядерними боєголовками. Корабельню, на якій відбувається будівництво, відвідав північнокорейський лідер Кім Чен Ин.

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