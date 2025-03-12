В Северной Корее построили секретную ядерную базу – СМИ

Спутниковые снимки показали, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын замаскировал свой новый пусковой комплекс для ядерных ракет под частное поле для гольфа. Новый комплекс построили посреди леса к югу от Пхеньяна, на месте бывшего зимнего дворца Ким Чен Ына, снесенного в прошлом году.

Об этом пишет Daily Mail.

"На первый взгляд комплекс похож на частное поле для гольфа, но, по словам инсайдеров, при более внимательном рассмотрении обнаруживаются доказательства того, что это место используется, чтобы скрыть секретные северокорейские пусковые установки и ракеты", – говорится в публикации.

Анализ с использованием изображений в инфракрасном диапазоне в ходе строительства показывает, что поля для гольфа были построены на бетонном основании в июне, а затем покрыты тонким слоем почвы. Эксперты из Института Миддлсбери заявили, что ровные площадки с бетонными основаниями являются идеальными стартовыми площадками для баллистических ракет большой дальности.

Напомним, в начале марта стало известно, что Северная Корея строит атомную подлодку, которая может быть оснащена стратегическими управляемыми ракетами с ядерными боеголовками. Верфь, на которой проходит строительство, посетил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Читайте также: