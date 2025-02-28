Ким Чен Ын отдал приказ о ядерной готовности

Ракеты поразили цель.
Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын отдал приказ о полной готовности к применению ядерного оружия после испытательного запуска стратегических крылатых ракет.
Об этом сообщили северокорейское информационное агентство KCNA и Reuters.
Пхеньян провел испытания ракет, чтобы предупредить "противников, которые нагнетают и обостряют обстановку конфронтации" и нарушают безопасность КНДР, и показать им "готовность различных средств ядерной операции".
KCNA сообщило, что ракеты совершили полет по овальной траектории на 1587 км. Он продолжался 7,96 и 7,97 с. Отмечается, что ракеты поразили цель,
"Мощная ударная способность является самым совершенным сдерживающим и оборонительным потенциалом", — высказался Ким Чен Ин.
По его словам, обязанность ядерных сил КНДР и их "ответственная миссия" защищать суверенитет и безопасность страны посредством "надежного ядерного щита" и путем повышения боеготовности ядерных сил.
Напомним, северокорейский диктатор заявил, что "КНДР будет неизменно поддерживать справедливое дело российской армии". Также, по его словам, КНДР обещает и дальше развивать ядерные силы.
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