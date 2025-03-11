Вчені знайшли місцерозташування Ноєвого ковчега – фото

Експерти виявили в Туреччині утворення у формі човна поряд зі свідченнями стародавніх повеней.

Згідно з Біблією, Ноїв ковчег врятував людство і всіх тварин від знищення під час давнього потопу. Тепер, через 5000 років після того, як вода нібито спала, вчені стверджують, що виявили місцерозташування знаменитого човна.

Про це пише Daily Star.

Таємничий курган у формі човна, який віряни довгий час вважали залишками ковчега, зараз вивчає міжнародна команда вчених, які переконані, що вони стоять на порозі чогось монументального.

Команда ретельно аналізує формацію Дюрупінар, 164-метрову структуру з лімоніту, різновиду залізної руди, розташовану всього за 35 кілометрів на південь від гори Арарат у Туреччині.

Вони вважають, що це залишки масивного судна, яке могло бути затоплене під час катастрофічного потопу, описаного в Біблії.

Форма і розміри утворення до моторошності схожі на біблійні розміри Ноєвого ковчега, описаного в Старому Завіті як 300 ліктів завдовжки, 50 ліктів завширшки і 30 ліктів заввишки. Біблія також стверджує, що ковчег "спочивав на горах Араратських", а це утворення розташоване просто в тіні самої гори Арарат.

Скам'янілі рештки були знайдені біля гори Арарат, саме там, де, згідно з Біблією, стояв ковчег / Фото: NoahsArkScans

Нові дані, отримані із зразків ґрунту, виявили сліди глиноподібних матеріалів, морських відкладень і навіть залишки морепродуктів, які датуються часом, коли, за переказами, стався біблійний потоп – від 3 500 до 5 000 років тому. Це означає, що колись ця територія була занурена під воду, і експерти вважають, що це вказує на величезну повінь, яка могла знищити все на своєму шляху.

Професор Фарук Кая, головний дослідник проєкту, підтвердив шокувальні висновки, заявивши: "Наші дослідження показують, що цей регіон колись був покритий водою, що дозволяє припустити, що тут відбулася катастрофічна подія епічних масштабів".

Хоча дехто здогадувався про існування Ноєвого ковчега від моменту його виявлення 1948 року, нові морські знахідки по-справжньому перевернули уявлення про нього. Ці знахідки свідчать про те, що цей регіон був домом для людської діяльності ще в епоху халколіту.

Скам'янілі рештки були знайдені біля гори Арарат, саме там, де, згідно з Біблією, стояв ковчег / Фото: NoahsArkScans

Дебати про те, чи існував коли-небудь ковчег, точилися століттями, але це нове дослідження підштовхує все більше експертів до новаторської теорії про те, що це може бути правдою.

Нагадаємо, учені зробили відкриття, як Мойсей розділив Червоне море. Мойсей справді міг перейти Червоне море – навіть без допомоги вищих сил.

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