США повністю відновили постачання зброї та розвідданих Україні – CNN

Американська зброя, яка перебувала у Польщі, вже відправлена до України.

За словами офіційного представника США, після україно-американських переговорів у Саудівській Аравії у вівторок, 11 березня, обмін розвідданими повністю відновився, і американська зброя знову надходить до України.

Про це пише CNN.

Артилерійські снаряди, протитанкова зброя та ракети для РСЗВ HIMARS знову відправляються в Україну у складі пакетів, схвалених адміністрацією Байдена. Ці постачання зброї були призупинені після провальної зустрічі в Білому домі між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським.

Частина цієї зброї зберігалася в Польщі до того, як була відправлена до України. Ввечері вівторка, 11 березня, представник Міноборони Польщі Павел Залевський повідомив у соцмережах, що потік американської зброї з Жешува до України відновився.

Також відновили роботу американські підрядники, які перебувають в Україні для надання допомоги в обслуговуванні, навчанні та підтримці складних систем озброєння.

Нагадаємо, Франція передасть Україні партію зброї на 195 млн євро, яку профінансує Росія. До пакета увійдуть бронетехніка і снаряди для артилерії.

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