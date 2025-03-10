Україна отримала від Португалії гелікоптери SA-330 Puma

Передані машини були зняті з експлуатації ще у 2012 році та виставлені на продаж у 2014-му, проте перебували у льотному стані.

Португалія передала Україні вісім гелікоптерів SA-330 Puma у рамках військової допомоги наприкінці 2024 року.

Про це 9 березня повідомив міністр оборони країни Нуно Мело.

Передані машини були зняті з експлуатації ще у 2012 році та виставлені на продаж у 2014-му, проте перебували у льотному стані. Вони оснащені сучасними системами керування вогнем, що дозволяє використовувати протикорабельні ракети Exocet.

За своїми характеристиками SA-330 Puma можна порівняти з британськими та німецькими гелікоптерами Sea King, які Україна вже отримувала. Хоча ці машини мають значний вік – вони використовувалися з 1970 по 2009 рік, – їхня ефективність підтверджена численними бойовими місіями.

Де використовували ці гелікоптери?

SA-330 Puma активно застосовувалися під час колоніальних війн у Північній Африці, виконуючи завдання з транспортування особового складу та пошуково-рятувальних операцій. Їх використовували як на материку, так і в заморських територіях Португалії.

Загалом Португалія мала 13 таких гелікоптерів, але у 2010-х вони були замінені на сучасні EH-101 Merlin – спільну розробку Великої Британії та Італії.

Передача цих машин Україні свідчить про продовження військової підтримки та розширення можливостей української авіації.

Нагадаємо, Україна очолила рейтинг світових імпортерів основних видів озброєнь за період 2020—2024 років, наростивши постачання зброї майже в 100 разів порівняно з попереднім п’ятирічним періодом.