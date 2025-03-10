Украина получила от Португалии вертолеты SA-330 Puma

Переданные машины были сняты с эксплуатации еще в 2012 году и выставлены на продажу в 2014 году, однако находились в летном состоянии.

Португалия передала Украине восемь вертолетов SA-330 Puma в рамках военной помощи в конце 2024 года.

Об этом 9 марта сообщил министр обороны страны Нуно Мело.

Переданные машины были сняты с эксплуатации еще в 2012 году и выставлены на продажу в 2014 году, однако находились в летном состоянии. Они оснащены современными системами управления огнем, позволяющими использовать противокорабельные ракеты Exocet.

По своим характеристикам SA-330 Puma можно сравнить с британскими и немецкими вертолетами Sea King, которые Украина уже получала. Хотя эти машины имеют значительный возраст – они использовались с 1970 по 2009 год – их эффективность подтверждена многочисленными боевыми миссиями.

Где использовали эти вертолеты?

SA-330 Puma активно применялись во время колониальных войн в Северной Африке, выполняя задачи транспортировки личного состава и поисково-спасательных операций. Их использовали как на материке, так и в заморских территориях Португалии.

В общей сложности Португалия имела 13 таких вертолетов, но в 2010-х они были заменены на современные EH-101 Merlin – совместную разработку Великобритании и Италии.

Передача этих машин Украине свидетельствует о продолжении военной поддержки и расширении возможностей украинской авиации.

Напомним, Украина возглавила рейтинг мировых импортеров основных видов вооружений за период 2020—2024 годов, нарастив поставки оружия почти в 100 раз по сравнению с предыдущим пятилетним периодом.