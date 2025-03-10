Украина стала крупнейшим импортером оружия в мире – SIPRI

Украина возглавила рейтинг мировых импортеров основных видов вооружений за период 2020—2024 годов, нарастив поставки оружия почти в 100 раз по сравнению с предыдущим пятилетним периодом.

Об этом идет речь в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

В целом, европейский импорт вооружений за это время вырос на 155%, что стало ответом на российское вторжение в Украину и неопределенность будущей политики США в отношении Европы, отмечают аналитики.

По данным SIPRI, США значительно увеличили свою долю в мировом экспорте вооружений – она выросла до 43%. В то же время, экспорт России упал на 64%, что привело к ее смещению на третье место в рейтинге крупнейших поставщиков оружия. На второй позиции оказалась Франция (9,6%), а Италия (4,8%) поднялась с 10 на шестое место.

За последние четыре года 35 стран направили военную помощь Украине. В целом, Киев получил 8,8% мирового импорта вооружений. Основными поставщиками стали:

США – 45%;

Германия – 12%;

Польша – 11%.

Украина стала единственным европейским государством среди 10 крупнейших импортеров оружия в мире.

"Новые данные четко демонстрируют рост уровня перевооружения в Европе из-за угрозы со стороны России. В то же время такие крупные импортеры, как Саудовская Аравия, Индия и Китай значительно сократили закупку оружия по разным причинам", — отметил директор программы SIPRI по передаче вооружений Мэтью Джордж.

Поставки вооружений европейскими членами НАТО выросли на 105% между 2015-2019 и 2020-2024 годами. Основными партнерами, кроме США, стали:

Франция и Южная Корея – по 6,5%;

Германия – 4,7%;

Израиль – 3,9%.

Несмотря на стабильность объемов мирового экспорта оружия, активное перевооружение Европы и Америки компенсировало уменьшение поставок в других регионах.

Напомним, президент США Дональд Трамп может предоставлять более сложные условия для возобновления поддержки Украины, кроме соглашения о минералах и экономическом партнерстве, но точные требования для возобновления помощи в настоящее время остаются неизвестными.