В понедельник, 10 марта, в Сумах произошел взрыв. С 14:03 в Сумской области продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые чаты.

"В Сумах был слышен звук взрыва", — сообщило "Суспільне".

Заметим, что воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока. В настоящее время сирены раздаются в Сумской, Полтавской, Харьковской и Донецкой областях.

Как сообщалось, в ГНСУ рассказали, есть ли опасность прорыва россиян в Сумской области. Россияне заходят на территорию Украины по несколько человек.

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