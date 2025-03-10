У понеділок, 10 березня, у Сумах стався вибух. Від 14:03 в Сумській області триває повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові чати.

"У Сумах було чути звук вибуху", - повідомило "Суспільне".

Зауважимо, що Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Наразі сирени лунають в Сумській, Полтавській, Харківській та Донецькій областях.

Як повідомлялося, в ДПСУ розповіли, чи є небезпека прориву росіян в Сумській області. Росіяни заходять на територію України по декілька осіб.

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