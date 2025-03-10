Україна стала найбільшим імпортером зброї у світі – SIPRI

Україна очолила рейтинг світових імпортерів основних видів озброєнь за період 2020—2024 років, наростивши постачання зброї майже в 100 разів порівняно з попереднім п’ятирічним періодом.

Про це йдеться в щорічній доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Загалом європейський імпорт озброєнь за цей час зріс на 155%, що стало відповіддю на російське вторгнення в Україну та невизначеність майбутньої політики США щодо Європи, зазначають аналітики.

За даними SIPRI, США значно збільшили свою частку у світовому експорті озброєнь – вона зросла до 43%. Водночас експорт Росії впав на 64%, що призвело до її зміщення на третє місце у рейтингу найбільших постачальників зброї. На другій позиції опинилася Франція (9,6%), а Італія (4,8%) піднялася з 10-го на шосте місце.

За останні чотири роки 35 країн відправили військову допомогу Україні. Загалом Київ отримав 8,8% світового імпорту озброєнь. Основними постачальниками стали:

США – 45%;

Німеччина – 12%;

Польща – 11%.

Україна стала єдиною європейською державою серед 10 найбільших імпортерів зброї у світі.

"Нові дані чітко демонструють зростання рівня переозброєння в Європі через загрозу з боку Росії. Водночас такі великі імпортери, як Саудівська Аравія, Індія та Китай, значно скоротили закупівлю зброї з різних причин", – зазначив директор програми SIPRI з питань передачі озброєнь Метью Джордж.

Постачання озброєнь європейськими членами НАТО зросло на 105% між 2015—2019 і 2020—2024 роками. Основними партнерами, крім США, стали:

Франція та Південна Корея – по 6,5%;

Німеччина – 4,7%;

Ізраїль – 3,9%.

Попри загальну стабільність обсягів світового експорту зброї, активне переозброєння Європи та Америки компенсувало зменшення поставок в інших регіонах.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп може надавати більш складні умови для відновлення підтримки України, крім угоди про мінерали та економічне партнерство, але точні вимоги для поновлення допомоги на цей час залишаються невідомими.