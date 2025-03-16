Украина отступила почти со всей территории Курщины – New York Times

Теперь бои в Курской области в меньшей степени направлены на содержание российской территории, а в большей – на контроль над лучшими оборонными позициями, чтобы не дать россиянам продвинуться в Сумскую область.

Украина отступила почти со всей территории Курской области, за исключением небольшого участка рядом с границей.

Об этом говорится в статье The New York Times.

По данным военных аналитиков и солдат, украинские войска отошли со всех участков земли в Курской области России, кроме небольшого клочка. Многомесячная кампания по захвату и оккупации территории России, похоже, близится к концу перед лицом контратак Москвы.

По словам Паси Паройнена, военного аналитика из финской компании Black Bird Group, до воскресенья украинцы цеплялись за узкую полоску земли вдоль российско-украинской границы, занимавшей 77 кв. км.

"Конец битвы близок", – сказал Паройнен.

Количество российской территории, все еще находящейся под контролем Украины, не удалось подтвердить независимо, но солдаты сообщают об упорных боях в этом районе. На фоне стремительного наступления российских войск, подкрепленного непрерывными авиаударами и атаками беспилотников, украинские войска за последнюю неделю отступили из нескольких сел в Курской области, а также из Суджи, главного города под контролем ВСУ.

Украинское военное командование заявило, что ВСУ отступили на более удобную для обороны территорию внутри России вдоль границы, используя холмистую местность для лучшего огневого контроля над приближающимися российскими войсками. Командование опубликовало карту поля боя, на которой показан участок земли, который Украина все еще контролирует в Курской области.

Но остается непонятным, как долго украинские войска смогут удерживать этот участок.

По словам украинских солдат, продолжающиеся бои в Курской области теперь в меньшей степени направлены на содержание российской территории, а в большей – на контроль над лучшими оборонными позициями, чтобы не дать россиянам продвинуться в Сумскую область Украины и открыть новый фронт.

"Мы продолжаем удерживать позиции на Курском фронте", – сказал по телефону командир штурмового взвода с позывным "Борода". "Единственное отличие в том, что наши позиции сместились гораздо ближе к границе".

Хотя отступление украинских войск из большей части Курской области было быстрым, военные эксперты говорят, что оно произошло после нескольких месяцев российских наступлений и бомбардировок, которые неуклонно взрывали позиции Украины в этом районе и лишали ее путей снабжения.

"Случившееся в последние несколько месяцев было подготовительной операцией, которая создала условия для успешного наступления", — сказал Франц-Стефан Гади, австрийский военный аналитик, который в прошлом месяце посетил Сумскую область Украины на границе с Курском.

Начиная с декабря, российские оккупанты, усиленные недавно переброшенными северокорейскими войсками, начали повторяющиеся атаки на фланги удерживаемого Украиной выступления в Курской области. К середине февраля они продвинулись на расстояние до пяти миль от основных путей поставки Украины в Судже, что позволило им наносить удары по дорогам целыми стаями беспилотников.

В отличие от предыдущих отступлений ВСУ в других местах, например, на востоке Украины, военные аналитики говорят, что случившееся в Курске было относительно упорядоченным и не привело к окружению большого количества войск – несмотря на утверждения о противоположном, сделанные Путиным и Трампом.

"Угрозы оцепления украинских войск не было, и нет никаких доказательств обратного", – сказал Сергей Кузан, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Ранее Киев надеялся использовать свой контроль над российскими землями в Курске как рычаг в любых переговорах по прекращению войны.

Ранее президент Зеленский сообщил, находятся ли ВСУ в окружении в Курской области.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber